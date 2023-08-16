Мигранты массово покидают Россию из-за ослабления рубля

v viach Ага, сотня-другая покинут, вот и массовость, а миллионы заезжающих, это норма.

лл лина любимцева ПОКА - сколько было мигрантов, столько и осталось. БИТКОМ!!.... Так что, "свежо предание, да верится с трудом"... Вернее, совсем не верится.