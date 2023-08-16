Часть трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за ослабления рубля Работники из стран СНГ все чаще ищут альтернативные страны для заработка.
Мигранты массово покидают Россию из-за ослабления рубля
Комментарии
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v
viach
Ага, сотня-другая покинут, вот и массовость, а миллионы заезжающих, это норма.
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12 час.
лл
лина любимцева
ПОКА - сколько было мигрантов, столько и осталось. БИТКОМ!!.... Так что, "свежо предание, да верится с трудом"... Вернее, совсем не верится.
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12 час.
Леонид
Та и хрен бы с ними. Скатерью дорога. Только пусть сначала долги вернут.
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1 час.
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