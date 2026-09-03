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Защита Мониавы не будет обжаловать избранную меру пресечения

Защита Мониавы не будет обжаловать избранную меру пресечения

Адвокат основательницы детского хосписа "Дом с маяком" Лидии Мониавы Михаил Бирюков сказал RTVI, что не будет обжаловать решение Симоновского суда Москвы избрать ей в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

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