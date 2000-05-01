Обещанные Францией Украине истребители Mirage 2000-5F получат возможность нести крылатую ракету SCALP-EG

Франция поставит Украине обещанные истребители Mirage 2000-5F двумя или тремя партиями в зависимости от количества самолетов.
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