Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 318 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Александров
    Ну да... Помним многотысячные шествия по Украине с воплями "Москалей - на ножи!". Ну так сейчас Украина именно за это...Подписан закон о ...
  • Михаил Мамонов
    министр спорта - дол...б.и скрытый враг и российского спорта и самой РоссииДоговорились об о...
  • Михаил Мамонов
    нашли чем отметить день освобождения города в ВОВ. что в голове у наших чинуш🤬Открытие с тряпочкой

Погиб "Цезарь Куников"

Погиб "Цезарь Куников"

Ночью Черноморский Флот потерял БДК "Цезарь" Куников. Если с воздушной атакой справились (в районе Крыма было сбито 6 дронов), то с морскими беспилотниками снова не справились.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VB
Vasiliy Belokurov
Ну ведь слепому видно, что если летают самолеты -разведчики НАТО, то жди подлянки с нашими кораблями.......
Ответить
16 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Давно пора разогнать командование ЧФ. Одни пидоры остались.
Ответить
14 час.
ВА
Владимир Акулов
Зачем  строить  огромные  дорогие  корабли  ,  если  они  тонут  от  копеечных  дронов?
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх