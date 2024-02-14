Ночью Черноморский Флот потерял БДК "Цезарь" Куников. Если с воздушной атакой справились (в районе Крыма было сбито 6 дронов), то с морскими беспилотниками снова не справились.
Погиб "Цезарь Куников"
Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Ну ведь слепому видно, что если летают самолеты -разведчики НАТО, то жди подлянки с нашими кораблями.......
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16 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Давно пора разогнать командование ЧФ. Одни пидоры остались.
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Зачем строить огромные дорогие корабли , если они тонут от копеечных дронов?
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8 час.
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