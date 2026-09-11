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Тульские новости

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Семь тульских спортсменов получили звание мастера спорта России

Семь тульских спортсменов получили звание мастера спорта России

Семь спортсменов из Тульской области получили звание «мастер спорта России» за достижения в кикбоксинге, легкой атлетике, пауэрлифтинге, подводном спорте, спортивной борьбе и тхэквондо МФТ.

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