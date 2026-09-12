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Прокуратура устанавливает обстоятельства гибели капитана судна на Ямале

Прокуратура устанавливает обстоятельства гибели капитана судна на Ямале

Капитан судна СТ-1 погиб после того, как оно было выброшено носовой частью на береговую линию в районе Обской губы на Ямале.

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