Жмеринка у моря

Может сложится впечатление, что и необходимость отчитываться за выполнение задач по «осуждению и запрету пропаганды имперской политики и деколонизации топонимики» заставляет гауляйтеров киевского режима мучительно искать, что бы ещё бы можно «деколонизировать» и этим вызвано скандальное постановление главы Одесской обладминистрации Олега Кипера о переименовании 84 одесских улиц.
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