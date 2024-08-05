Жмеринка у моря

Может сложится впечатление, что и необходимость отчитываться за выполнение задач по «осуждению и запрету пропаганды имперской политики и деколонизации топонимики» заставляет гауляйтеров киевского режима мучительно искать, что бы ещё бы можно «деколонизировать» и этим вызвано скандальное постановление главы Одесской обладминистрации Олега Кипера о переименовании 84 одесских улиц.