ВСУ попытались атаковать Сызрань в ночь на 15 сентября

В ночь на 15 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированной атаки на Сызрань в Самарской области.
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