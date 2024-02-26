Звезда «Капитана Марвел» актер Кеннет Митчел умер в возрасте 49 лет

Актер Кеннет Митчел, снявшийся в сериалах «Звездный путь: Дискавери» и «Капитан Марвел» от Marvel, скончался в возрасте 49 лет, сообщила 25 февраля его семья в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).