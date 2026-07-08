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Храмчихин предупредил Европу: «Гераней» хватит, но сначала Украина должна рухнуть

Храмчихин предупредил Европу: «Гераней» хватит, но сначала Украина должна рухнуть

Храмчихин предупредил Европу: «Гераней» хватит, но сначала Украина должна рухнуть Юлия ЧелкановаВоенный эксперт Александр Храмчихин заявил, что Россия обладает достаточным арсеналом беспилотников «Герань» для ударов по Европе, однако сейчас все ресурсы должны быть сосредоточены на окончательном истощении Украины.

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