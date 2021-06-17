Итоги встречи с Байденом

▪️ договорились вернуть послов;▪️ начнут консультации по кибербезопасности;▪️ вскользь упомянули тему возможности взаимного признания вакцин от коронавируса;▪️ говорили об обмене осужденными, там могут быть найдены компромиссы - госдеп и МИД поработают над этим;▪️ обсудили Украину, Арктику, тему СМИ-иноагентов;▪️ рассказал, что Байден звонил ему после своих резких высказываний в его адрес, объяснились, объяснения американского президента его устроили;Также был принят совместный документ - заявление по стратегической стабильности.