ЖеЖ

50 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Петрович
    Смотрю и слушаю 450 дебилов думы и думаю, а на х.я она нужна? Работает по подсказке Путина, своих мыслей нихера нет. ...Индекс терроризма...
  • Rustam Kuchkarov
    Истинная героиня!Памяти юной парти...
  • Игорь Кошетов
    Много правильных мыслей в статье.Как бы я изменил ...

Итоги встречи с Байденом

▪️ договорились вернуть послов;▪️ начнут консультации по кибербезопасности;▪️ вскользь упомянули тему возможности взаимного признания вакцин от коронавируса;▪️ говорили об обмене осужденными, там могут быть найдены компромиссы - госдеп и МИД поработают над этим;▪️ обсудили Украину, Арктику, тему СМИ-иноагентов;▪️ рассказал, что Байден звонил ему после своих резких высказываний в его адрес, объяснились, объяснения американского президента его устроили;Также был принят совместный документ - заявление по стратегической стабильности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх