ФСБ: рэпер Киевстонер следил за подготовкой теракта СБУ в Подмосковье

ФСБ сообщила о предотвращении попытки масштабной атаки с использованием беспилотников в Подмосковье. По версии ведомства, к подготовке операции была причастна СБУ, а одним из координаторов являлся украинский рэпер и блогер Киевстонер (Альберт Васильев).