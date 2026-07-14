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Газета.ру

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ФСБ: рэпер Киевстонер следил за подготовкой теракта СБУ в Подмосковье

ФСБ: рэпер Киевстонер следил за подготовкой теракта СБУ в Подмосковье

ФСБ сообщила о предотвращении попытки масштабной атаки с использованием беспилотников в Подмосковье. По версии ведомства, к подготовке операции была причастна СБУ, а одним из координаторов являлся украинский рэпер и блогер Киевстонер (Альберт Васильев).

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