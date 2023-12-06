Первый этап масштабной модернизации «Нижнекамскнефтехима» завершится уже в следующем году

Бесперебойная работа предприятия, обеспеченность запчастями в условиях санкций, а также рост квалификации и эффективности труда — все это станет результатом модернизации ремонтного производства Нижнекамского предприятия СИБУРа.
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