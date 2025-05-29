Пермяки массово жалуются на жару в автобусах из-за неработающих кондиционеров

Пассажиры пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах 16 маршрутов в Перми. Водители некоторых автобусов все еще не выключают в салоне отопление, рассказали горожане в telegram-канале «Большая Пермь».
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