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Раду взорвала отставка министра обороны

Раду взорвала отставка министра обороны

Отставка министра обороны Михаила Федорова «взорвала» Раду. Об этом пишет Financial Times. Как отмечает издание, депутаты правящей партии «Слуга народа» заявили о взрывном настроении и о том, что многие парламентарии решили не голосовать за бывшего главу МВД Украины Игоря Клименко в качестве нового главы оборонного ведомства.

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