Раду взорвала отставка министра обороны

Отставка министра обороны Михаила Федорова «взорвала» Раду. Об этом пишет Financial Times. Как отмечает издание, депутаты правящей партии «Слуга народа» заявили о взрывном настроении и о том, что многие парламентарии решили не голосовать за бывшего главу МВД Украины Игоря Клименко в качестве нового главы оборонного ведомства.