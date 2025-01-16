Рейсовый автобус сбил школьницу на Александровском тракте в Иркутском районе

ДТП произошло рано утром 16 января на 7-м километре Александровского тракта. Полиция установила, что рейсовый автобус «Хендай Аэро Спейс», который следовал в сторону деревни Столбова, сбил девушку 16-ти лет на пешеходном переходе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии