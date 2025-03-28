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Царьград

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WarGonzo: у Армии России есть тактические успехи в Гуево под Курском

WarGonzo: у Армии России есть тактические успехи в Гуево под Курском

Русские военные продолжают выдавливать ВСУ на территорию Сумской области, продвигаясь день за днём.Армия России продолжает очищать Курскую область от украинских оккупантов, об этом сообщает проект военного корреспондента Семёна Пегова WarGonzo.

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