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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова о допуске россиян: «Украине вряд ли нравится то, что происходит – наверняка будут писать жалобы в ISU, но на это уже не будут реагировать, скорее всего»

  В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских спортсменов до отбора на Олимпиаду-2026.

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