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Царьград

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В музее «Крестов» покажут истории людей и систему изолятора

В музее «Крестов» покажут истории людей и систему изолятора

Музей истории «Крестов» разместится на подземном этаже в луче креста №1, а его экспозиция будет построена вокруг двух тем — «Человек» и «Система».

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