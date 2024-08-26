Черноморская депрессия принесёт прохладу в Крым на этой неделе

Начиная с 27 августа крымское лето начнёт постепенно сдавать свои позиции, жара будет отступать. С этого времени усиливается циклоническая деятельность, с юго-востока в Крым надвигается Черноморская депрессия, которая принесёт долгожданные, хоть локальные, кратковременные грозовые дожди, рассказала корреспонденту Крымского информационного агентства заместитель начальника ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Вероника Шенгелай.