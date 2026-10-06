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Жутко и смешно: Киев обвешал антидроновыми сетками Северный мост

Жутко и смешно: Киев обвешал антидроновыми сетками Северный мост

Северный мост в Киеве, который в минувшие выходные дважды подвергся ударам российских дронов, обвешали антидроновыми сетками.

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