Автор и замглавреда International Reporters Кристель Неан выразила мнение в эфире RT, что срыв Киевом передачи тел военных ВСУ является мощной пощёчиной США и Турции, продвигавшим второй раунд переговоров и помогавшим с его организацией.
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