Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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International Reporters: срыв Киевом передачи тел военных — это пощёчина США и Турции

Автор и замглавреда International Reporters Кристель Неан выразила мнение в эфире RT, что срыв Киевом передачи тел военных ВСУ является мощной пощёчиной США и Турции, продвигавшим второй раунд переговоров и помогавшим с его организацией.

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