Захарова: США и ЕС используют информационные технологии для провокации и пропаганды

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Евросоюз (ЕС), игнорируя нормы и традиции разных стран, используют информационно-коммуникационные технологии для агитации, провокации, пропаганды и распространения фейков.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Евросоюз (ЕС), игнорируя нормы и традиции разных стран, используют информационно-коммуникационные технологии для агитации, провокации, пропаганды и распространения фейков.
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