10 странных транспортных средств, которые попали в книгу рекордов Гиннеса

Летающие поленья. Люди создают удивительные вещи. Инженерный гений человека действительно не знает границ и, как это ни странно прозвучит, способен даже «ломать» законы физики! Или хотя бы здравый смысл… В любом случае, создатели этих транспортных средств были или безумцами, или гениями.