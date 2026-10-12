В России создали платформу для обучения нейросетей военного профиля

В новой системе упор сделан на то, чтобы обучение шло внутри защищенного периметра, а все этапы эксперимента можно было зафиксировать и проверить Министерство обороны России разработало сервис для разработчиков беспилотных систем, предоставляющий доступ к данным о боевом применении дронов для обучения нейросетей военного назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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