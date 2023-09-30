Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Я не могла больше физически быть частью этого»: попытка объяснить своё предательство

«Я не могла больше физически быть частью этого»: попытка объяснить своё предательство

С начала СВО спортивное гражданство сменили 160-170 российских шахматистов. Гораздо больше, чем представителей других видов спорта вместе взятых.

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Павел Лелин
Зачем думать о предателях? У нас о героях меньше думают, чем о предателях
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