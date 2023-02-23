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Посол в Лондоне Келин объяснил, что Москва готова обсуждать в случае переговоров с Киевом

Посол в Лондоне Келин объяснил, что Москва готова обсуждать в случае переговоров с Киевом

Посол Российской Федерации в Соединённом Королевстве Андрей Келин сообщил, что Москва в случае переговоров с Киевом готова обсуждать отказ от идеи запрета всего русского на территории украинского государства, а также тему безопасности самой РФ.

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