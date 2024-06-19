Как Пентагон вел подрывную деятельность против китайских и российских вакцин. Размышляем какова будет следующая цель

Международное агентство Рейтер опубликовало доказательства того, что американские военные в 2020 году запустили секретную программу, направленную на дискредитацию китайских и российских вакцин от КОВИДа, в частности против китайской вакцины Sinovac, в качестве мести за попытки Пекина обвинить Вашингтон в пандемии.