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Британцы спешат на помощь Украине. Чем прославили себя воины Туманного Альбиона?

Британцы спешат на помощь Украине. Чем прославили себя воины Туманного Альбиона?

Бойцы элитного спецподразделения SAS Британии в бегах. Фото из интернета. Британцы решили помочь Украине.

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Комментарии
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Алексей
У англичан правит постоянная королева уже 100 лет, а украинцами володеют 6 дураков за 30 лет. Так вот королева на войне угробит 600 поданных, дураки угробить возжелали 6 миллионов украинцев.
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11 час.
Евгений Попов
Наглосаксам...Лучше всего вразумляет клизма на полведpа скипидаpа с патефонными иголками и кpасным пеpцем.
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11 час.
Malina
придурки! Ведь Россия может долбануть по штабу, пославшему вояк к нашим границам. Стратеги хреновы!
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6 час.

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