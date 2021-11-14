Бойцы элитного спецподразделения SAS Британии в бегах. Фото из интернета. Британцы решили помочь Украине.
Британцы спешат на помощь Украине. Чем прославили себя воины Туманного Альбиона?
Комментарии
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Алексей
У англичан правит постоянная королева уже 100 лет, а украинцами володеют 6 дураков за 30 лет. Так вот королева на войне угробит 600 поданных, дураки угробить возжелали 6 миллионов украинцев.
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11 час.
Евгений Попов
Наглосаксам...Лучше всего вразумляет клизма на полведpа скипидаpа с патефонными иголками и кpасным пеpцем.
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11 час.
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