"Будущее создается сегодня. Протрите глаза!" Самые яркие заявления Путина на Валдае Президент РФ Владимир Путин в четверг выступил с яркой речью на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", а затем ответил на вопросы экспертов из разных стран мира.