Десантники FPV-дронами разнесли блиндажи ВСУ на подступах к Часову Яру

Расчеты FPV-дронов разведывательных подразделений гвардейского соединения десантников, входящие в состав группировки войск «Юг» на подступах к Часову Яру в ДНР уничтожают находящуюся в укрытиях живую силу украинских боевиков.
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