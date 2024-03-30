Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Десантники FPV-дронами разнесли блиндажи ВСУ на подступах к Часову Яру

Десантники FPV-дронами разнесли блиндажи ВСУ на подступах к Часову Яру

Расчеты FPV-дронов разведывательных подразделений гвардейского соединения десантников, входящие в состав группировки войск «Юг» на подступах к Часову Яру в ДНР уничтожают находящуюся в укрытиях живую силу украинских боевиков.

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