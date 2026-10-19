Протесты против дорогого топлива нарушили движение у Неаполя и Казерты и задержали доставку товаров. В отдельных супермаркетах Кампании пустеют прилавки с овощами и фруктами.
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