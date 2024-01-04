В Госдуме предложили проводить школьные уроки физкультуры на ледовых катках

В Госдуме обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность создания условий для проведения уроков физкультуры на открытых и крытых ледовых катках с бесплатным посещение для школьников.
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