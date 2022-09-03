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В ходе СКШУ «Восток-2022» подразделения ПВО Восточного военного округа отразили массированный ракетный удар условного противника

В ходе СКШУ «Восток-2022» подразделения ПВО Восточного военного округа отразили массированный ракетный удар условного противника

Военнослужащие, входящие в состав боевых расчетов С-300ПС, осуществили обнаружение летательных аппаратов, а после распознавания целей и принятия решения на их уничтожение, совершили практические пуски ракет.

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