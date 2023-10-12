Белый дом: Байден не видел документальных подтверждений об обезглавленных ХАМАС детях

Представитель Белого дома сообщил CNN в среду вечером, что ни президент Байден, ни сотрудники американской администраций не видели фотографий или подтвержденных сообщений о детях или младенцах, якобы обезглавленных ХАМАСом.
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