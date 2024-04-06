В Кремле ответили на предложение Винер о неучастии россиян в Олимпиаде-2024

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о проведении совета по неучастию российских спортсменов в Олимпийских играх-2024.
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