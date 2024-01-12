Новосибирская область получит еще 49 автономных троллейбусов в 2024 году

В 2024 году в Новосибирской области продолжится работа по обновлению общественного транспорта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого по инициативе Президента России Владимира Путина.
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