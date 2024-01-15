МК»: судьбу Киркорова в России решили организаторы концертов

После участия в “голой вечеринке” Анастасии Ивлеевой, в эпицентре скандала оказался Филипп Киркоров. Чтобы восстановить свою репутацию, он снял видео, в котором извинялся, однако избегал упоминания слова “Россия”, говоря о Родине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии