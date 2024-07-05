Финляндия ужесточает правила въезда в страну с 1 сентября

Финляндия усиливает въездной контроль для предотвращения нарушений миграционных правил. Правительство страны приняло поправки в законодательство, которые вводят самые строгие условия для получения вида на жительство (ВНЖ).
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