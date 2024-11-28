В Митине задержан очередной пособник мошенников

Курьер забрал у доверчивой пенсионерки и передал “кураторам” свыше миллиона рублей. В понедельник, 25 ноября, пресс-служба УВД по СЗАО сообщила о задержании в Митине двоих приезжих из Новосибирской области, обманом выманивших у 75-летней пенсионерки более двух миллионов рублей.