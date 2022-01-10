Псаки: Россия будет распространять дезинформацию об итогах переговоров в Женеве

Власти США допускают вероятность того, что Россия будет распространять недостоверную информацию о результатах переговоров по вопросу стратегической стабильности, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.
Власти США допускают вероятность того, что Россия будет распространять недостоверную информацию о результатах переговоров по вопросу стратегической стабильности, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.
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