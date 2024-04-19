Коллектив МБУ "Новоаннинского КДК" поздравляет своего коллегу - аккомпаниатора🪗 Владимира Георгиевича Беднова с днем рождения! 🌷Спасибо за Ваш профессионализм, уникальный подход к каждому ребёнку.
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Коллектив МБУ "Новоаннинского КДК" поздравляет своего коллегу - аккомпаниатора🪗 Владимира Георгиевича Беднова с днем рождения! 🌷Спасибо за Ваш профессионализм, уникальный подход к каждому ребёнку.