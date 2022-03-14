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Австралия и Нидерланды подали в суд на РФ, требуя компенсацию по делу о рейсе MH17

Австралия и Нидерланды подали в суд на РФ, требуя компенсацию по делу о рейсе MH17

Австралия и Нидерланды обратились в суд, подав иск против Российской Федерации. Страны требуют выплатить миллионы долларов в качестве компенсации по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines, в результате которой погибли 298 человек.

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