Врачи назвали ягоду красоты. Скоро начнётся её сезон

Как клубника способствует улучшению внешности и почему не стоит бояться аллергии, рассказали врачи.Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко объяснила, что благодаря своим антиоксидантным свойствам, клубника является одним из самых полезных продуктов для здоровья.
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