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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наполи» отдал вингера Нгонжа «Монце» в аренду с правом выкупа

« Монца » объявила о подписании Сириля Нгонжа . 26-летний вингер присоединился к команде на правах аренды из « Наполи » с опцией выкупа.

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