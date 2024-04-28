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Избила старушку: Мигрантка в Казани недосчиталась денег за проезд

Избила старушку: Мигрантка в Казани недосчиталась денег за проезд

Общественность взволновало видео, разлетевшееся по Сети. На кадрах мигрантка-контролёр накинулась на русскую пожилую женщину из-за того, что у неё не сработал проездной.

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Комментарии
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Русский Империалист
Чёрную плесень надо было привлечь за покушение на убийство: она много раз нанесла чудовищные удары по голове бабушки с целью ее убийства. По-другому расценить это нельзя. А вот то, что никто из русских не заступился за бабушку - это какой-то позор ! Чёрная плесень видит, что русские не помогают друг другу, наглеют всё сильнее. А д.б наоборот ! 👍 Русские, вперед ! Очистим страну от чёрных мигрантов ! 🇷🇺 😡😡Черные мигранты, кайтесь за геноцид русских в 90-е ! 😡😡🇷🇺
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