Избила старушку: Мигрантка в Казани недосчиталась денег за проезд

Русский Империалист

Чёрную плесень надо было привлечь за покушение на убийство: она много раз нанесла чудовищные удары по голове бабушки с целью ее убийства. По-другому расценить это нельзя. А вот то, что никто из русских не заступился за бабушку - это какой-то позор ! Чёрная плесень видит, что русские не помогают друг другу, наглеют всё сильнее. А д.б наоборот ! 👍 Русские, вперед ! Очистим страну от чёрных мигрантов ! 🇷🇺 😡😡Черные мигранты, кайтесь за геноцид русских в 90-е ! 😡😡🇷🇺