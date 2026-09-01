Трамп исключил использование ядерного оружия против Ирана

REUTERS/Evelyn Hockstein Применение Соединенными Штатами ядерного оружия против Ирана исключено. Об этом 31 августа заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
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