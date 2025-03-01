Дубай (ATP). Финал. Циципас поборется с Оже-Альяссимом

Cетка турнира здесь. Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ 24 февраля – 1 марта 2025 ATP 500 Призовой фонд – 3 237 670 долларов Открытые корты, хард Финал Стефанос Циципас (Греция) Феликс Оже-Альяссим (Канада) Дата проведения 1 марта, 18.
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