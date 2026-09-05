Вирусолог Волочков: ситуация с чумой достаточно опасна, но риски для России малы

На границе с Россией проснулся очаг бубонной чумы. Уровень опасности этого патогена считается максимальным.
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