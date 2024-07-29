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Царьград

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Ученые США: редкий секс у женщин увеличивает риск ранней смерти

Ученые США: редкий секс у женщин увеличивает риск ранней смерти

Ученые из Миннеаполиса обследовали почти 15 тысяч человек от 20 до 59 лет и пришли к неутешительным выводам.

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